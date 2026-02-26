25日夜、北秋田市の民家の敷地でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと25日午後9時45分ごろ、北秋田市阿仁水無字大町の自宅敷地内にクマがいるのを、家にいた40代の女性が目撃しました。クマの体長は約50センチだったということです。最も近い民家までは約2メートル、義務教育学校阿仁学園までは約400メートルで、近くには郵便局や秋田内陸線阿仁合駅などがあります。