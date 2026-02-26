カプセルトイなどの丸いアイテム、飾ろうとするとすぐ転がってしまい、きれいに飾れない…。そんなときに役立つダイソーグッズをご紹介します！球体アイテムをそのまま安定して飾れる台座で、ガチャガチャの戦利品をきれいに並べたい人にぴったりのアイテムです。上下をひっくり返せば、大きめサイズにも対応できますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：球体用台座2P価格：￥110（税込）内容量：2個入販売ショップ：ダイ