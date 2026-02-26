学生時代に試験前や受験でお世話になった暗記シート。言語学習や習い事、資格学習のために、大人でも使うことは珍しくありませんよね。そんな暗記シートですが、気付いたら落下して紛失していた…なんてことも。そんな問題を解消してくれる、今までありそうでなかったアイデアグッズをダイソーで発見しました！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：落ちない暗記シート価格：￥110（税込）サイズ（約）：6.15cm×12.65cm×0.06