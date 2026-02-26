バスケットボールB３リーグ、香川ファイブアローズは2025－26シーズンのホームゲーム累計来場者数が、今月21日（土）開催の立川ダイス戦・GAME1で4万3962人となり、レギュラーシーズンで過去最多を更新したと発表しました。 これまでの過去最多は2024－25シーズンの4万3032人だったということです。 香川ファイブアローズでは、レギュラーシ