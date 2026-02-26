ダイソーをパトロールしていると、園芸グッズ売り場で気になる商品を発見。ヴィンテージ風のお洒落な見た目に惹かれて手に取りましたが、作りも本格的でびっくり。とんでもない掘り出し物を見つけたので、ぜひご紹介させてください！屋外ではもちろん、室内でも使える優れものなので、詳しくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フレンチ風アイアンポット（浅型）価格：￥220（税込）販売ショップ