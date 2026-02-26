ハイアット・ホテルズは、ワールド・オブ・ハイアットの特典チャートを5月に更新する。ホテルごとに設定された既存の8つのカテゴリー内で、ポイント交換レベルを現在の3段階から5段階に拡大する。必要ポイント数は固定ポイントで、公開されている。最後の特典チャートの変更は2021年だった。これにより、将来的な大幅な必要ポイント数の引き上げや、カテゴリーの大幅な変更の必要性が減るという。変更は数年間かけて、段階的に実施