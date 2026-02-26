こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。メイクで眉を描かない人はほとんどいないのに、眉メイクって難易度が高いですよね。今回は、メイク初心者さんでも失敗しないくらい簡単なのに、覚えたらずっと使える正しい眉の描き方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?自眉毛をブラッシング眉メイクをする前の下準備で、眉の毛をブラッシングしておきます。眉の毛流れを整えるだけでなく、眉についたフ