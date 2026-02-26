サムスン電子ジャパンは26日、「Galaxy S26」シリーズと「Galaxy Buds4」シリーズを発表した。発売日は3月12日で、米国などと並ぶ一次販売国となる。 「Galaxy S26」シリーズでは、2021年以来となる「Galaxy S26+」が日本で発売される。これにより、ユーザーにとってより幅広い選択肢が用意される。 さらに日本は今回、初めて「世界一次販売国」となり、グローバル市場とほぼ