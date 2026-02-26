サムスン電子ジャパンは、楽天モバイルが「Galaxy S26」シリーズと「Galaxy Buds4」シリーズを取り扱うと発表した。いずれも3月12日に発売される。 楽天モバイルが「Galaxy S」シリーズを取り扱うのは、2023年の「Galaxy S23」以来となる。「Galaxy S26 Ultra」を含むラインアップを展開する。 容量はいずれも256GBモデル。「Galaxy S26」はコバルトバイオレット、ブラック、ホワイトの3色をライ