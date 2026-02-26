〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第104話が26日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、ヘブン（トミー・バストウ）の前に、トキ（〓石あかり）と丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）がそれぞれ連れてきた、イセ（芋生悠）と村上（緒方晋）が言い伝えを語り合う。しかし、日本好きなだけにヘブンは2人が語る言い伝えを知っており、期待