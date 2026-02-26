中国放送（RCC）の中根夕希アナウンサー（34）が26日までにインスタグラムを更新。結婚と退社を発表した。「いつも応援して頂いている皆様へラジオ・テレビの中でもご報告させて頂きましたが、この度、結婚をすることになりましたお相手は中学の時の友人です」と切り出した。「それにより全ての番組を3月末で卒業し、RCCを退社することに致しました。春からは東京に拠点を移すことになります」と合わせて報告。「RCCを離れるの