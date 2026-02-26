音楽評論家で作詞家の湯川れい子氏（90）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。戦争への思いを記し、自身の体験や記憶についても連続投稿でつづった。発端は21日の投稿。湯川氏は「戦争ほど、理不尽で悲惨なものはありません。名もない若く美しい青年たちや、その子を産み、一生懸命に育てたお母さんやお父さんたちが、何ひとつ抵抗出来ずに、運命が命ずるままの悲劇に翻弄されて、ささやかな日常の幸福や命を手放して行くのです