元でんぱ組.incでタレントの最上もがさんは2月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。誕生日ショットを公開し、祝福の声が寄せられました。【写真】最上もがの37歳誕生日ショット「こんなに可愛い37歳他にいる？？？？？？」最上さんは「37歳になりましたー！！年齢にとらわれず初心を忘れず自分らしく好きを大切に生きていきます！」などとつづり、2枚の写真を投稿。どちらも自身のソロショットですが、「37」の形をした頭飾りを付