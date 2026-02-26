安田大サーカスのクロちゃん（49）が25日夜、インスタグラムに指輪の写真を投稿し「マジでズルい！！俺だけ#水曜日のダウンタウン」と訴えた。25年1月22日に放送された同番組の企画「新春クロちゃんリアル人生すごろく」で2年間、付き合ったアイドルグループ「都内某所」の元メンバーでタレントのリチ（29）にプロポーズしたものの失敗。手元には163万4600円の婚約指輪が残っており、その指輪を撮影した写真とみられる。同日、