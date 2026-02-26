女優松本若菜（42）が25日、インスタグラムを更新。42歳の誕生日となった2月25日を迎え「いろんな作品や多くの方に支えられて歩むことができていることを改めて感じています。感謝、感謝の日々です」とつづった。25年11月に「第42回ベストジーニスト2025」評議会選出部門に選ばれた松本は、デニムジャケットにキャップ姿で、仮面ライダーのロケ地にもよく出てくる「丸形滑り止め」の施されたコンクリートの地下の坂道での1枚や、柔