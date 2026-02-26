“世界の妹”“童顔グラドル”とうたうグラビアアイドルの堀みなみ（25）が26日までに、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。堀は「4thDVD『HOLY LOVE』ジャケ写公開」と、うさぎの耳をつけて、バニーガールの衣装で衣装部分と露出部分が逆になった“逆バニー”コスプレとともに、黒のビキニでニーハイタイツ姿のショットをアップした。フォロワーからは「うさぎのビキニ」「タイツに弱いんよ」「黒テカバニーちゃんか