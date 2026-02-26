俳優の小沢仁志（63）が26日までに自身のインスタグラムを更新。豪華4ショットを披露した。「昨日の仕事で会った」と書き出すと、自身と弟で俳優の小沢和義、俳優の本宮泰風、山口祥行の4ショットをアップ。「この4ショットは何年ぶりかね」とつづった。小沢の投稿に、フォロワーからは「最高のメンバーですね」「凄いレアなショット」「尊いですー」「圧巻のメンツ史上最強＆最高の...4ショット」「日本統一初期メンバ