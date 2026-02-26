フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。後輩へのメッセージを語った。25日に帰国した中井はこの日、帰国後初という生放送に出演。パーソナリティーの鈴木福から「前回大会の時は同世代が一番下だった。下の世代が出てきたことでもらえる元気があるんだと今回気づいた。自分に憧れる方が増えてきたって実感されてると思いますけど、