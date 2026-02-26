スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のジャイアンツ担当記者が25日（日本時間26日）、エースのローガン・ウェブ投手（29）がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）において、重要な役割を担う可能性が高まっていると報じている。アメリカ代表が順当に1次ラウンドを突破すれば、ウェブは大会中に2度先発する流れになりそうだという。米国代表合流前、ウェブは「最後までやり切るつもりだ。大会が終わるまで、ずっとチ