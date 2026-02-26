社宅に住んでいると、家賃や光熱費の扱いが一般の賃貸住宅とは異なる場合があります。なかでも「水道代は一律月2500円」といった定額負担のルールに疑問を感じる人もいるでしょう。 単身で在宅時間が短い人と、家族で暮らす世帯が同じ金額を負担することは公平といえるのでしょうか。本記事では、社宅の水道代負担の考え方や見直しを求める際のポイントについて解説します。 社宅の水道代が一律負担になる理由