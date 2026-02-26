巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作にして、『未知との遭遇』（1977）や『E.T.』（1982）『宇宙戦争』（2005）以来の“異星人映画”となる『ディスクロージャー・デイ』の日本公開日が2026年7月10日（金）に決定した。あわせて特別映像とティザービジュアルが到着している。 ﻿ 「隠されてきた政府の最高機密が、ついに暴かれるかもしれません」。ニュース番組の緊急速