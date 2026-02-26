オープン戦に初登板…1回1/3で3安打3失点3Kドジャース・佐々木朗希投手が25日（日本時間26日）、アリゾナ州スコッツデールで行われたダイヤモンドバックス戦に先発登板。1回1/3を投げて3安打2四球3失点、2奪三振だった。試合後に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、佐々木の投球を振り返った。佐々木は初回先頭に97マイル（約156キロ）のフォーシームを痛打されると、後続に四球で無死一、二塁のピンチ。1死から4番のアレナ