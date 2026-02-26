リンクをコピーする

【HG 1/144 Dガンダムセカンド】 2月26日12時 受注開始 5月 発送予定 価格：3,080円 【HG 1/144 Dガンダムファースト【再販】【2026年6月発送】】 2月26日11時 受注開始 6月 発送予定 価格：2,530円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 Dガンダムセカンド」を5月に発売する。2月26日12時よりプレミ