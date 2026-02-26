ミキティこと藤本美貴さんも、2026年2月26日で41歳。時の流れを感じますが、ミキティは＜「変わらなきゃいけない」と思ったことがありません。「変わらなくていい」と思っているわけではなく＞と語ります。◆40代、鋼のメンタルはどう作られたのか？『まいにち生き返るミキティ語録2』（CEメディアハウス、2025年11月）は、どのページにも刺さる言葉しかない、100の“人生格言”。『ミキティ語録前しか見ない』（CEメディア