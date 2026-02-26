25日、静岡･御前崎市に住む60代男性が、警察官などをかたる人物からキャッシュカード3枚をだまし取られる被害に遭い、警察が特殊詐欺事件として捜査しています。警察によりますと、特殊詐欺の被害に遭ったのは、静岡･御前崎市に住む無職の60代男性です。25日午後4時半ごろ、男性宅に警察官をかたる人物から「付近で郵便局員が悪さをして住民のお金を盗んでいる」「銀行や信用金庫のキャッシュカードはあるか」「ノグチ