26日の東京株式市場・日経平均株価は取引開始直後から上昇、一時700円超上げて史上初めて5万9000円を超え、6万円台に近づいている。きのうの終値は5万8583円12銭と、終値としての最高値を更新していた。アメリカの半導体大手エヌビディアが25日に発表した、2025年11月から2026年1月までの3カ月間の決算が、売上高が前年同期比73％増の681億2700万ドル、純利益も94％増の429億6000万ドル、日本円で約6兆7200億円でともに四半期とし