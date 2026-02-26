身長161センチ・58キロという体格から最長飛距離は308ヤードを記録したドラコンプロの松浦美侑が自身のインスタグラムを更新。「約2年伸ばした髪バッサリ切っちゃいました」と衝撃の告白をすると、新しいヘアスタイルをお披露目した。【写真】胸の可動域が広いからトップが深い！最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイングそして「やっぱりショートボブが落ち着く」と喜ぶと、ファンに向かって「ショート派ですよね？ 圧」と、