サッカーのイングランド2部ハルに所属するFW平河悠（25）が足首の負傷で今季絶望の見通しになったと英BBCが25日に報じた。21日のQPR戦で患部を痛めていたアタッカーに関し、ヤキロビッチ監督が「非常に悪いニュース。彼は手術を受けなければならない。彼はここで非常によく適応して良いプレーをしていたが、残念ながら不運だった」と語ったという。2024年パリ五輪代表だった平河は24年夏に町田ゼルビアからブリストルCに期限