LIFULLが運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は2月19日、「2026年 住みたい街ランキング(近畿圏版)」を発表した。2025年1月1日〜12月31日、LIFULL HOME'Sに掲載された大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県エリアの賃貸物件・購入物件への問合せ数を駅別に集計し、ランキング化した。近畿圏版借りて住みたい街借りて住みたい街の部門では、「江坂」が2年連続で1位を獲得した。直近5年間で4度目の首位