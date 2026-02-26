縁日とお祭りはまったくの別物！縁日の本当の意味とは？ ご利益が何千、何万倍ある超ラッキーデイ 縁日は「有縁の日」の略です。何との「有縁」かといいますと、神仏となのです。すなわち、この日にお参りをすると、その寺社に祀られている神仏と普段より濃い縁を結ぶことができる超ラッキーデイなのです。この信仰がいつどこで始まったのかわかりません。中国の道教では神や仏の誕生日〈＊〉が定められており、その