米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で石油製品需要の４週間移動平均は日量２１３９万１０００バレルまで増加した。昨年の夏場の高水準を上回って拡大を続けている。ただ、製油所稼働率は８８．６％まで低下しているため、石油企業は需要が拡大を続けるとは判断していないようだ。 MINKABU PRESS