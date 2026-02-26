米株価指数先物時間外取引エヌビディアが下落に転じる 東京時間08:52現在 ダウ平均先物MAR 26月限49449.00（-85.00-0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6944.50（-15.25-0.22%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25287.00（-95.00-0.37%） 米株は時間外で下落。 好決算を受け時間外で一時4%近く上昇したエヌビディアが下落に転じている。 エヌビディアは第1四半期の売上高について強気見通しを示したも