お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良（６１）の妻で、フリーの徳永有美アナウンサー（５０）が“変遷Ｐｈｏｔｏ”を披露し、話題になっている。徳永アナは２６日までにインスタグラムに「今年は髪を伸ばそうと計画しています。」と書き出し、「これまで何度か伸ばそうと思ってはきたのですが、毎回夏になると『首もと暑いっ！』と断念。しかし今年はなんとか伸ばしたい」と抱負をつづり、「イメージが大切よね、とい