巨人は２６日、那覇キャンプ最終クール２日目の練習メニューを発表した。この日は試合なしの練習日。天気は晴れ。最高気温２３度の予報。全体練習は午前中で終了予定。ここまでキャンプでたっぷり練習してきた中で、メリハリをつけて強度を落とす形となる。野手はフリー打撃などを行ってランチを挟み個別練習に入る。投手も午前にブルペン投球などを行う。２７日は韓国ハンファ、２８日は韓国サムスンと那覇で練習試合を