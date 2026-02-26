フロリダ州フォートマイヤーズで行われたパイレーツ対レッドソックスのグレープフルーツリーグの試合で、ミッチ・トルゼイアック球審が自動ボール・ストライク・チャレンジシステム/ABS（ロボット審判）によって、5つの判定を連続して覆されるという出来事があった。ニューヨーク・ポスト紙が25日（日本時間26日）に報じている。最初に判定が覆されたのは初回だった。パイレーツの捕手エンディ・ロドリゲスが、カーメン・ムロ