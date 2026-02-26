26日朝の東京株式市場で日経平均株価は取引開始直後から値を上げ初めて5万9000円台をつけました。アメリカの半導体メーカー・エヌビディアの決算が市場の予想を上回ったことや、前の日のニューヨーク株式市場でハイテク関連銘柄が上昇していた流れを受け東京株式市場でも、半導体関連株を中心に買い注文が広がっています。また、25日、政府が日本銀行の新たな審議委員候補2人を提示しましたが、市場では積極財政を重視している人物