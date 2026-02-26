フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。お気に入りの衣装について語った。25日に帰国した中井はこの日、帰国後初という生放送に出演。お気に入りの衣装について聞かれる場面があった。衣装については「本当に全部好きなんですけど」と前置きしつつ「エキシビションに関してはスカートが本当にフリフリで。何段にも重ねてスカート