きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時700円以上値上がりし、史上初めて5万9000円を突破しました。アメリカの半導体大手エヌビディアが、去年11月から今年1月までの決算を発表し、売上高・純利益ともに過去最高を更新。AI向け半導体の需要の強さが意識され、東京市場でも「値がさ」の半導体関連株に買い注文が広がっています。また、外国為替市場では円相場が1ドル=156円台と、きのうより円安が進んでいることも追い風となっ