治療を受ける際には、効果と副作用のバランスを考慮し、患者さんの生活の質を維持することが重要です。副作用への対策や日常的な管理方法、感染症対策と免疫機能の管理について詳しく解説します。治療に伴うさまざまな側面を理解することで、より良い治療結果を得ることができます。 監修医師：山本 佳奈（ナビタスクリニック） 滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属