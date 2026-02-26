いよいよ満を持して発表されたGalaxy S26シリーズの情報をまとめました。詳細は以下から。◆Galaxy S26シリーズ、ついに4社から発売へまず見てもらいたいのが、携帯各社から発売されるGalaxy S26シリーズのラインナップ。国内では5年ぶりに大画面モデルの「Galaxy S26+」が投入されるほか、Galaxy S23以来となる楽天モバイル版が追加されました。ちなみにSIMフリー版を含めた各社の発売日は3月12日（木）。世界最速級で投入される