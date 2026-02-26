【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ME:Iが出演する“Samsung Galaxy S26 Ultra”の新TVCM『今しかないこの瞬間を、Galaxyと。』篇が、2月26日より全国で放映開始となった。CMにはタイアップ楽曲となる新曲「Best Match」を使用しており、2月27日より配信リリースされる。 ■「3年目もやはりツアーをしたい」（MOMONA） ME:Iとドコモのタッグ第5弾となる今回のCMでは、“Samsung Galaxy S26 Ultra”を手に、女