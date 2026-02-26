26日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比335ポイント高の3万5325ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4863.29ポイントに対しては461.71ポイント高。 株探ニュース