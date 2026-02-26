シンガポールメディアの聯合早報は24日、「中国の今年の春節（旧正月）消費に二極化が見られた」と指摘する記事を掲載した。中国では23日、9日間に及ぶ史上最長の春節連休が終わった。交通当局のデータによると、連休中の地域をまたぐ人の移動は全国で延べ28億人を突破。1日平均では同3億1100万人と、昨年に比べ8．2％の伸びを示した。この連休中の消費について、記事は「移動人数は再び過去最高を更新したが、消費分野では二極化