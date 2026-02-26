◇オープン戦パイレーツ1─3ブレーブス（2026年2月25日フロリダ州ノースポート）昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が25日（日本時間26日）、ブレーブスとのオープン戦で今春実戦初登板。2回1/3を投げ、1安打1失点で4四球4奪三振だった。立ち上がりからいきなり注目の対決を迎えた。初回、先頭で打席に迎えたのは2023年ナ・リーグMVPのアクーニャ。2ボール2ストライクか