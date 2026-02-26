［検証…史上最強日本］＜下＞ミラノ・コルティナ冬季五輪で日本代表選手団は、冬季では史上最多となるメダル２４個を獲得した。躍進した競技がある一方、苦戦した競技も少なくなく、メダルラッシュの陰で悔しさを味わった。スピードスケートスピードスケートは銅３個で目標の「金複数を含むメダル５個」には遠く及ばなかった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が個人２種目で３位に入り、３大会連続で表彰台を守った女子団体