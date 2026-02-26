藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦権を争う将棋の第84期名人戦A級順位戦最終9回戦が2月26日、静岡市の「浮月楼」で一斉に対局を開始した。【中継】藤井名人への挑戦者を決める運命の一戦（生中継中）現在、リーグ7勝1敗でトップに並んでいるのは、前期挑戦者の永瀬拓矢九段（33）と糸谷哲郎八段（37）だ。どちらかが勝利し、どちらかが敗れた場合、挑戦者が決定。両者の勝敗が同じだった場合は、プレ