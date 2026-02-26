メンズエステ店と称し、禁止地域で店舗型性風俗店を営んで性的サービスを提供したとして、風営法違反（禁止地域営業）などに問われた富山市の元富山大准教授（５０）の公判が２５日、富山地裁（梅沢利昭裁判官）であった。被告人質問で、元准教授は生活が苦しかったことから店の経営に関わり、報酬を得たと話した。起訴状などによると、元准教授は男２人と共謀して昨年１〜５月、県条例で店舗型性風俗店の営業が禁止された地域