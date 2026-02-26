フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。メイクの秘密を語った。25日に帰国した中井はこの日、帰国後初という生放送に出演。街頭インタビューの様子が放送され、中井のメイクについて深掘りされる場面があった。インタビューを受けた女子大生からメイクのポイントはあるかと聞かれた中井。「チークを自分自身で付けるのが結構好き