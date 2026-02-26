Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。会社や自宅でPCやスマホの画面を別画面で写したいこともありますよね。資料の共有だったり、動画鑑賞をリッチにしたりなど。でもケーブルで出力すると安定はする反面、取り回しや場所の問題が面倒なことも。そんなときに便利なのが無線ミラーリングですが、今回はその中から「ミラーリングア