ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は２５日（日本時間２６日）にアリゾナ州スコッツデールでのダイヤモンドバックスとのオープン戦に先発で初登板した。１回１／３を投げ、３安打３失点、３三振２四球だった。打者９人に３６球、最速９８・６マイル（約１５８・７キロ）をマークした。初回先頭はペルドモ。昨季２０本塁打、１００打点、打率２割９分をマークし、ナ・リーグＭＶＰ投票で４位に入っている。１ボールからの２球